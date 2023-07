Ceará chega ao terceiro jogo consecutivo sem perder na Série B

O Ceará vem reagindo na atual edição da Série B. Apesar da campanha ser abaixo do esperado até aqui, a equipe vem mostrando força para tentar entrar no G4 da competição nacional. Nesta quarta-feira, 19, o Vovô venceu o líder Vila Nova por 1 a 0, em jogo da 18ª rodada.

Essa foi a terceira partida consecutiva do time de Guto Ferreira sem ser derrotado no certame. Nos últimos três jogos, o Alvinegro de Porangabuçu venceu dois e empatou um. A primeira vitória ocorreu diante do Botafogo-SP, no dia 7 de julho. Na ocasião, o Ceará triunfou por 3 a 0 no Castelão.

Leia Mais Ceará bate o Vila Nova com gol nos acréscimos e diminui distância para o G4 da Série B

Parte da torcida do Ceará ignora recado no Castelão de proibição de cânticos homofóbicos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois, no último domingo, 16, empatou em 1 a 1 com o Mirassol, em partida disputada no interior paulista. Agora, volta a vencer dentro de casa e sobe para a oitava posição na tabela de classificação, com 28 pontos somados. No recorte, o Vovô marcou cinco gols e sofreu um.