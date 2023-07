Bruno Ferreira celebra atuação individual, mas enfatiza: "Trocaria pelos três pontos"

Com boas defesas ao longo do jogo, o goleiro do Ceará foi um dos destaques no empate por 1 a 1 diante do Mirassol, fora de casa, pela Série B

Entre os principais destaques do Ceará no empate em 1 a 1 diante do Mirassol, o goleiro Bruno Ferreira celebrou a boa atuação individual que teve no confronto, mas ressaltou, em entrevista após o fim do jogo, que trocaria esse protagonismo pela conquista dos três pontos.

“Feliz pelo desempenho, mas trocaria ele pelos três pontos. Jogar aqui é muito difícil. Nos portamos bem no primeiro tempo, mas no segundo faltou ficar com a bola. Agora vamos voltar para casa e ver o que precisamos fazer para conquistar esses pontos lá”, disse o arqueiro do Alvinegro de Porangabuçu.

Durante o jogo, Bruno Ferreira fez pelo menos quatro boas defesas que evitaram que o Mirassol conseguisse ampliar o placar. O próximo desafio do Vovô na competição será diante do Vila Nova, líder da Segundona. A partida acontece na quarta-feira, 19, na Arena Castelão.