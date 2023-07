Ceará oficializa a contratação do lateral-esquerdo Paulo Victor

Atleta possui passagens por Botafogo, Vasco e Internacional. No Vovô, disputará posição com Willian Formiga e Danilo Barcelos

O Ceará anunciou oficialmente a chegada do lateral-esquerdo Paulo Victor, de 22 anos. O jogador pertence ao Internacional e chega por empréstimo ao Alvinegro de Porangabuçu até o final de 2023.O seu nome já foi regularizado no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Essa é a quarta contratação do Vovô nesta janela de transferências.

Além do Inter, o jovem defensor possui passagens por equipes como Botafogo e Vasco. Na atual temporada, o carioca estava emprestado ao Cruzmaltino. Em São Januário foram apenas nove jogos e nenhum gol marcado.

Além de Paulo Victor, Guto Ferreira tem para a posição Willian Formiga e Danilo Barcelos, além de David Ricardo, que apesar de zagueiro, já atuou na função.

O atleta se junta a Guilherme Bissoli, Orejuela e Sidnei, como novas caras do escrete preto-e-branco para o restante da Série B.