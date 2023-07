Ex-Ceará, volante Arthur Rezende é anunciado por clube árabe

Jogador sai do Alvinegro do Porangabuçu após perder espaço entre os 11 titulares

O volante Arthur Rezende deixou o Ceará e agora defende o Alkholood, da Arábia Saudita. O anúncio foi feito no último sábado, 15. O jogador sai do Alvinegro após perder espaço entre os 11 titulares.



Em suas redes sociais, Arthur Rezende mostrou motivação para o novo desafio com a camisa do clube árabe. “Preparado e motivado com esse novo desafio na minha carreira e na minha vida. Um novo país, cultura e um novo campeonato, agora defendendo a camisa do Alkholood na Arábia Saudita. Vamos pra cima, que Deus nos abençoe”, escreveu.



Rezende chegou ao Vovô no início da temporada, contratado junto ao Vila Nova-GO. Com Morínigo, o camisa 8 era titular incontestável, sendo peça importante entre os onze iniciais do então treinador alvinegro.



Na atual temporada, o volante disputou 28 jogos, sendo 18 deles como titular, e marcou um gol e duas assistências. Desde a chegada de Eduardo Barroca, que foi demitido após o jogo contra o Avaí, o camisa 8 do Vovô perdeu espaço entre os onze iniciais para o também volante Willian Maranhão.