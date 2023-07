Guto comenta ausências de Pulga e Pedrinho no Ceará: "Em que momento foram protagonistas?"

Treinador alvinegro também explicou as mudanças na escalação do Vovô em relação à equipe que venceu o Botafogo-SP

O Ceará empatou em 1 a 1 com o Mirassol fora de casa na Série B. Para a partida, o Vovô entrou em campo com modificações em relação à equipe que venceu o Botafogo-SP na rodada anterior. O técnico Guto Ferreira explicou as mudanças na escalação e comentou as ausências de Pedrinho e Erick Pulga entre os relacionados para o duelo.

“Em relação a Pedrinho e Pulga, eu faço uma pergunta para você. Em que momento os dois foram protagonistas na equipe até agora? Na questão de estruturação de jogo, Bissoli e Janderson são jogadores de velocidade. Então, tem momentos e momentos conforme o adversário a gente escolhe quem vai colocar”, disse o treinador em resposta à pergunta do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

O treinador explicou que a preocupação na saída de bola foi um dos motivos para a troca de peças. No ataque, o comandante alvinegro escalou Hygor na vaga de Janderson, que vinha sendo titular nas últimas partidas.

“Primeiro, o perfil de jogo do Botafogo-SP é totalmente diferente do perfil de jogo do Mirassol. Uma das forças do Mirassol é a pressão na saída de bola, então começa por aí. Para que a gente não corresse tantos riscos na saída de bola. A gente precisava por pressão ter uma saída mais longa. Então a troca do Janderson pelo Hygor passa por isso. É um jogador de boa disputa para que nós pudéssemos na segunda bola ter jogo”, disse.

Para o confronto contra a equipe paulista, Guto escalou o meio de campo com Willian Maranhão, na vaga de Richardson e Castilho, no lugar de Chay. O camisa 14 esteve de fora do treinamento da última quinta-feira, 13, em Porangabuçu, por estar no Rio de Janeiro para participar de uma audiência. Entre os relacionados, entrou em campo no segundo tempo do embate.

“A entrada do Maranhão no meio, é um jogador que tem proposição de jogo melhor. É um jogador que tem força. Na minha concepção foi um dos melhores jogadores hoje (domingo). Então, foi um acerto sim, a entrada do Maranhão. Existe a questão da saída de Chay, que teve um problema particular que foi resolvido durante a semana. A opção pela entrada do Castilho, que nos deu consistência como foi o que aconteceu”, elucidou.

Guto fala de estratégia do Ceará contra Mirassol

“A gente já sabia da dificuldade de jogar aqui em Mirassol. É um campo mais rápido. A nossa equipe ainda está em período de adaptação, não só ao modelo de jogo, mas ao modelo de trabalho nosso. O Mirassol é uma equipe muito mais propositiva (em relação ao Botafogo-SP). O fato de jogar fora de casa faz com que eles venham mais fortes. A nossa estratégia era defender bem e buscar os espaços. Conseguimos agredir, conseguimos criar situações talvez não da maneira que gostaríamos”, ressaltou.