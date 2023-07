Ceará não vence como visitante na Série B há mais de um mês

Último triunfo do Alvinegro de Porangabuçu fora de casa aconteceu diante do Atlético-GO, no dia 6 de junho. Desde então, foram três partidas como visitantes, sendo dois empates e uma derrota

O Ceará, que já chegou a figurar com o melhor aproveitamento como visitante em determinado momento da Série B, tem tido dificuldade para conquistar vitórias nos confrontos recentes atuando nesta condição. Ao todo, o Vovô acumula mais de um mês sem triunfos fora de casa na competição.

A última vez que o Alvinegro de Porangabuçu trouxe uma vitória em sua bagagem aconteceu no dia 6 de junho, diante do Atlético-GO, em Goiânia. Na ocasião, ainda sob comando de Eduardo Barroca, a equipe cearense venceu o confronto com autoridade por 3 a 0.

Desde então, foram três partidas longe da capital cearense, mas sem nenhum êxito. Contra o Sampaio Corrêa, no Maranhão, e o Mirassol, no interior de São Paulo, empates por placares idênticos: 1 a 1. Diante do Sport, na Ilha do Retiro, na reedição da final da Copa do Nordeste, o Vovô amargou uma derrota por 2 a 0.

Considerando os números gerais, o desempenho do Vovô ainda é positivo. Em nove jogos fora de casa, a equipe de Porangabuçu conquistou quatro vitórias, três empates e duas derrotas, o que representa 55% de aproveitamento.

O próximo jogo do Ceará como visitante será contra o Juventude, em duelo que fecha o primeiro turno da Segundona, no dia 23, um domingo, no Alfredo Jaconi. Antes, o time comandado por Guto Ferreira encara o Vila Nova na Arena Castelão.