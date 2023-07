Erick volta a marcar após três jogos de jejum e chega ao 14º gol pelo Ceará em 2023

O atacante Erick foi, mais uma vez, decisivo para o Ceará. Artilheiro isolado do clube na atual temporada, o jogador marcou o gol do Vovô no empate por 1 a 1 diante do Mirassol, duelo que aconteceu neste domingo, 16, no interior de São Paulo, pela 17ª rodada da Série B.

Com o tento, que aconteceu aos 38 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti convertido com categoria, Erick chegou a marca de 14 gols pelo Alvinegro de Porangabuçu neste ano. Além das bolas nas redes, o atacante também acumula 10 assistências.

Antes do confronto diante do Mirassol, Erick vivia um pequeno jejum de três jogos sem marcar gols. O último havia sido no empate contra o Sampaio Corrêa, no Maranhão. Nos embates contra o Avaí - o atacante chegou a perder um pênalti nesse jogo -, Sport e Botafogo-SP, o jogador não balançou as redes.