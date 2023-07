Guto relembra estreia com torcida e diz ter "conexões importantes" com o Ceará

Em entrevista ao canal do Youtube do Ceará, o treinador enfatizou que Porangabuçu é um ambiente onde ele se sente bem e acolhido, e que isso é importante

Em São Paulo desde a noite da última sexta-feira, 14, onde vai encarar o Mirassol em jogo decisivo pela Série B, Guto Ferreira contou, antes de embarcar, como tem sido esse retorno ao Ceará, clube pelo qual destacou ter “conexões importantes”.

Em entrevista divulgada no canal do Youtube do Vovô, o treinador relembrou momentos marcantes de sua primeira passagem por Porangabuçu e a sensação após ter vencido o Botafogo-SP na última rodada, jogo este que marcou o primeiro encontro entre ele e a torcida alvinegra.

“Felicidade por alguns motivos muito importantes. O primeiro por ter vivenciado aquilo que a gente buscava, embora o estádio ainda não tivesse com toda a massa, mas quem esteve fez total diferença. Feliz pela postura do nosso torcedor, que jogou junto com a gente e era essa esperança que trouxe a confiança para nosso time”, disse.

Identificado com o Ceará, Guto destacou que o time de Porangabuçu é um local onde se sente bem, sentimento potencializado por diversos fatores, entre eles a “atenção e carinho” que recebe.

“Eu me sinto muito bem trabalhando no Ceará, estando no Ceará. Acho que quando você está em um lugar que te faz feliz, você deixa de ser apenas um treinador, você também aproveita tua vida, se sente importante dentro de uma situação, mas também desfruta. Está fazendo o que gosta, sendo querido, tendo atenção e carinho, e conseguindo retribuir também esse carinho. Tudo isso são conexões importantes”, contou.

Momentos marcantes em 2020

Protagonista de uma passagem vitoriosa em 2020, Guto relembrou alguns momentos que ficaram marcados em sua memória naquela temporada. Na campanha da Copa do Nordeste, o treinador falou sobre a semifinal contra o Fortaleza e a decisão diante do Bahia, enquanto que dos jogos da Série A, enfatizou a vitória sobre o Flamengo no Maracanã.

“Na Copa do Nordeste tem três muito marcantes. A vitória por 1 a 0 sobre o rival, gol do Klaus de cabeça. A virada por 3 a 1 no primeiro jogo (da final) contra o Bahia, e no segundo jogo por 1 a 0. Esses são marcantes, não tem como. Outro jogo bastante marcante foi vivenciar uma vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo no Maracanã”, revelou.