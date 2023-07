Danilo Barcelos aguarda proposta para deixar o Ceará; clube quer saída em comum acordo

O lateral-esquerdo Danilo Barcelos, do Ceará, tem futuro indefinido no Alvinegro de Porangabuçu. O Esportes O POVO apurou que o atleta aguarda proposta para deixar a equipe, no entanto, o clube prioriza uma saída em comum acordo. O jogador, no entanto, é resistente quanto a esse método. Até agora, o Vovô não foi procurado.

Contratado no começo da temporada, Barcelos não se firmou no escrete preto-e-branco. Em 26 jogos, marcou apenas um gol e foi campeão da Copa do Nordeste. Na maior parte do tempo, o defensor ficou na reserva. Foi sob o comando de Eduardo Barroca que vieram as principais oportunidades.

Coincidiu de ter sido no mesmo período no qual Willian Formiga, titular, ficou afastado por conta de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. Porém, o camisa 23 não conseguiu agradar o torcedor, chegando a ser vaiado na derrota para o CRB, por 3 a 1, na Série B do Campeonato Brasileiro, no dia 10 de junho, na Arena Castelão.

Para a posição, além de Formiga e Barcelos, o Ceará deve anunciar em breve Paulo Victor. O ex-Internacional já se encontra em Carlos de Alencar Pinto.