Sem espaço no Coritiba, Zé Roberto, do Ceará, é emprestado novamente ao Mirassol

É a segunda passagem do centroavante pelo clube paulista nesta temporada. No início do ano, o Vovô já havia emprestado o jogador ao Mirassol e, posteriormente, ao Coritiba

O atacante Zé Roberto, que pertence ao Ceará, deixou o Coritiba e foi emprestado, novamente, ao Mirassol, clube pelo qual ele já havia atuado no início da temporada. O time paulista anunciou o retorno do centroavante nesta quinta-feira, 6.

Contratado na última temporada, Zé Roberto participou do elenco do Ceará que foi rebaixado à Série B. Em paralelo a isso, as más atuações do centroavante nas oportunidades que teve em 2020 culminaram na decisão do Vovô em emprestá-lo ao Mirassol no começo deste ano. O vínculo dele com o Alvinegro vai até o fim de 2024.

Do Mirassol, onde balançou as redes quatro vezes em 13 jogos, o atacante recebeu proposta do Coritiba e acertou, desta forma, um novo empréstimo. No Coxa, Zé Roberto anotou apenas um gol em 11 partidas, perdeu espaço na equipe e optou por retornar ao Mirassol, concorrente direto do Ceará na busca pelo acesso à primeira divisão.