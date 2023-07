Orejuela é regularizado e está apto a estrear pelo Ceará

Apresentado nesta terça-feira, 4, quando elogiou a torcida do Vovô, o lateral-direito colombiano Orejuela teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto a estrear pelo Ceará. O jogador foi anunciado pelo time no final de junho, com contrato de empréstimo até abril de 2024.

Na ocasião, o atleta já havia realizado testes físicos e exames em Porangabuçu. Sua regularização só ocorreu, no entanto, após a abertura da janelas de transferência. Na atual temporada, Orejuela estava sem espaço no elenco do São Paulo e disputou apenas oito partidas. Seu último jogo foi no dia 25 de abril, na vitória por 1 a 0 sobre o Ituano, pela 3ª fase da Copa do Brasil.

O próximo jogo do Ceará, no qual o atleta está pronto para estrear, ocorre nesta sexta-feira, 7, diante do Botafogo-SP, às 21h30min, na Arena Castelão, pela Série B do Brasileirão.

