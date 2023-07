Em meio à negociação para renovação, Lucas Ribeiro treina com elenco do Ceará

Jogador foi liberado pelo departamento médico após se recuperar de lesão no joelho direito. Vovô deseja renovar com o defensor até o fim de 2023

O Ceará terá mais um zagueiro disponível no seu elenco principal. Trata-se de Lucas Ribeiro, que se recuperou de lesão no joelho direito e já treina normalmente em Porangabuçu. O jogador, inclusive, deve renovar contrato com o Vovô até o fim da atual temporada, apurou o Esportes O POVO.

A diretoria alvinegra solicitou a ampliação do vínculo do zagueiro junto ao Hoffenheim, da Alemanha, e as partes negociam. A intenção é renovar com Lucas até o fim da Série B. Anteriormente, seu contrato com o Alvinegro ia até o fim do mês de junho.

Recuperado de lesão, o zagueiro se junta a Tiago Pagnussat, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda, David Ricardo e Léo Santos como opções para o técnico Guto Ferreira no setor defensivo. Além deles, o zagueiro Sidnei também reforçará a zaga alvinegra nos próximos dias.

Lesão de Lucas Ribeiro

O defensor teve um rompimento total do ligamento cruzado anterior do joelho direito e foi operado no dia 24 de novembro de 2023. Até o momento, Lucas Ribeiro atuou em 20 partidas e marcou apenas um gol.