A caminho de clube sul-coreano, Vitor Gabriel se despede do Ceará

O jogador chegou na janela do inicio de 2023 e virou peça importante para o título da Copa do Nordeste

O atacante Vitor Gabriel deve ser oficializado em breve pelo Gangwon, da Coreia do Sul. O jogador já se despediu do Ceará em suas redes sociais. O centroavante chegou no começo da temporada, disputou 30 jogos, marcou 11 gols e contribuiu com cinco assistências. Além disso, foi campeão da Copa do Nordeste.

O atleta pertence ao Flamengo, no entanto, o Alvinegro de Porangabuçu irá receber 10% da negociação. Para a posição, o Vovô contará com Nicolas e Guilherme Bissoli, até o momento.



Leia Mais Ex-Ceará, Éverson se envolve em caso de traição e sofre chantagem de amante

"Vibrante o jogo todo": Orejuela exalta torcida do Ceará e relembra vezes como rival

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em nota no instagram, o jogador agradeceu pelo tempo que esteve no escrete preto-e-branco: A vida é feita de ciclos, e hoje encerro um muito bonito na minha carreira. Vesti a camisa do Ceará sempre com muito respeito e dedicação, para retribuir o carinho de uma torcida que me apoiou desde que cheguei. Saio agora com sentimento de muita gratidão, desejando tudo de melhor para o Vozão. Obrigado, obrigado, obrigado", afirmou.