Apenas dois clubes subiram tendo oito pontos de desvantagem para o G4 na 15ª rodada da Série B

O Athletico-PR, em 2012, tinha nove pontos a menos que o quarto colocado da Segundona, mas conseguiu se recuperar e subir de divisão. O Avaí, em 2016, com oito de diferença, também alcançou o feito. Ceará vive situação semelhante aos dois times do Sul

O panorama do Ceará em relação ao G-4 da Série B não é positivo, mas existe histórico de outros clubes que já conseguiram reverter o mesmo cenário em edições anteriores. Em 2012 e 2016, Athletico-PR e Avaí, respectivamente, viveram a mesma situação atual do Ceará na Segundona após 15 rodadas disputadas: oito ou mais pontos de diferença para a zona de acesso à elite nacional.

Considerando a era dos pontos corridos da Segundona, Athletico-PR e Avaí foram os únicos times que conseguiram reverter essa desvantagem para o G-4 e, no fim da competição, conquistar o acesso. O Ceará, no mesmo contexto, tentará repetir a façanha da dupla do Sul nesta temporada.

O desafio para o treinador Guto Ferreira, portanto, será grande. O comandante, contratado recentemente para substituir Eduardo Barroca, chegou ao Vovô em um momento delicado, onde o clube acumula quatro jogos sem vitórias na competição e oito pontos a menos que o Novorizontino, quarto colocado da tabela.

Entre o Alvinegro de Porangabuçu e o time paulista, entretanto, há outras cinco equipes melhores que o Vovô na classificação: Atlético-GO (9º), Guarani (8º), Juventude (7º), Mirassol (6º) e Vitória (5º). Ou seja, a disputa por uma vaga na Série A é acirrada e o time cearense conta com nove clubes concorrentes no total.

Ampliando o recorte do retrospecto, com exceção do último ano, entre a edição de 2006 — início da era dos pontos corridos — e 2021, pelo menos um clube que estava fora do G-4 após a 15ª rodada conseguiram o acesso para a Série A. A diferença de pontos das outras equipes, desconsiderando os já citados Athletico-PR e Avaí, eram menores que a do atual Ceará.

Neste recorte de análise, inclusive, o Ceará aparece duas vezes. Em 2009, o Alvinegro de Porangabuçu tinha um ponto a menos que o G-4 após 15 rodadas, mas conseguiu o acesso no fim do torneio. Em 2017, o cenário era um pouco pior, de dois pontos de diferença, mas o resultado final foi o mesmo: ascensão à Série A.

Com informações de Thiago Minhoca, estatístico e comentarista da Rádio O POVO CBN.

