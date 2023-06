Regularizado, Guto Ferreira estreia pelo Ceará contra o Sport

Em sua segunda passagem como treinador do Vovô, Guto estreia diante do clube pernambucano, neste domingo, 2, às 18 horas, na Ilha do Retiro

O técnico do Ceará, Guto Ferreira, teve seu nome regularizado junto ao BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, já comandará o Alvinegro de Porangabuçu diante do Sport, neste domingo, 2, pela Série B do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro, às 18 horas.

Guto foi anunciado pelo Vovô na última quinta-feira, 29. Essa será a segunda passagem do treinador pelo clube. A primeira ocorreu em 2020, quando foi campeão da Copa do Nordeste.

Além do título regional, conduziu o time a melhor campanha alvinegra na história da Série A do pontos corridos. Agora, terá a missão de levar o escrete preto-e-branco de volta à elite do futebol brasileiro.