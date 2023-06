Quase 2 meses após tri no Nordestão, Ceará reencontra Sport na Série B

Das quatro derrotas que o Leão tem na atual temporada, duas foram em confrontos contra o Ceará. Duelo na Série B marca o encontro do melhor mandante e o segundo melhor visitante

Quase dois meses após derrotar o Sport na grande final e conquistar o tri da Copa do Nordeste, o Ceará volta a reencontrar o rival pernambucano em um novo duelo importante, desta vez pela Série B. Carrasco do Leão em 2023, o Vovô tem tido vantagem nos confrontos e o retrospecto recente é positivo.

Assim como na decisão do torneio regional, a partida entre Vovô e Leão de domingo, 2 de julho, pela Segundona, será na Ilha do Retiro, local em que o time pernambucano possui alto aproveitamento. Na atual temporada, dos 24 jogos que o Sport fez como mandante, foram 22 vitórias, uma derrota — para o São Paulo, pela Copa do Brasil — e um empate.

Sobre o assunto Onze jogadores do elenco atual do Ceará já foram treinados por Guto Ferreira

Tímido e lojista do Centro Fashion: quem é o sósia do técnico Guto Ferreira, do Ceará

Guto Ferreira expõe desejo de encontro com torcida do Ceará e pede união para o acesso

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na Série B, o Sport é o melhor mandante, com sete vitórias em sete jogos, ou seja, 100% de aproveitamento. O Ceará, por outro lado, tem sido um visitante temido no certame nacional: somente uma derrota fora de casa, além de quatro vitórias e dois empates, o segundo melhor desempenho entre todas equipes do campeonato.

Ceará é carrasco do Sport em 2023

Neste ano, o Sport sofreu somente quatro derrotas em 44 jogos disputados. Dois destes reveses aconteceram para o Ceará, na Copa do Nordeste, uma pela fase de grupos, quando o Vovô venceu o Leão por 3 a 2 no Presidente Vargas, e outra na primeira partida da final, por 2 a 1.

Considerando os últimos oito jogos entre Ceará e Sport, a vantagem do Alvinegro é ampla. Neste recorte de confrontos, o Vovô soma quatro vitórias, três empates e apenas uma derrota, que aconteceu no segundo jogo da final do Nordestão, onde o time cearense consagrou-se campeão nas penalidades.

Retrospecto recente de Ceará x Sport: