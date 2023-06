Com demissão de Barroca, Ceará terá o nono treinador desde 2021

Com problemas de planejamento, o Ceará segue mudando constantemente o comando técnico da equipe. Depois do empate em 0 a 0 com o Avaí na noite desta quarta-feira, 28, o clube anunciou a demissão de Eduardo Barroca e acertou a chegada de Guto Ferreira, conforme adiantado pelo Esportes O POVO. Isso significa que o time acertou com o nono treinador desde 2021.

Coincidentemente, este ciclo foi iniciado justamente com a demissão de Guto Ferreira em agosto de 2021, quando o clube disputava a Série A do Campeonato Brasileiro. Desde então passaram outros sete treinadores no clube de Porangabuçu, em um intervalo de 669 dias, ou 1 ano e 10 meses para ser mais exato.

Sobre o assunto Arthur Rezende avança em negociação com clube do futebol árabe e deve deixar o Ceará

Tiago Pagnussat é abordado por torcedores do Ceará após empate diante do Avaí

Ceará age rápido e acerta a contratação de Guto Ferreira, diz jornalista da rádio O POVO CBN

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com 96 jogos, Guto Ferreira foi o técnico que permaneceu por mais tempo no comando técnico do escrete preto-e-branco neste período (2021-2023). Por outro lado, Juca Antonello treinou o time por apenas cinco partidas e foi o profissional com a passagem mais curta no cargo.

Veja números dos treinadores do Ceará desde 2021:

Guto Ferreira (2020/2021): 96 jogos, 40 vitórias, 30 empates, 26 derrotas, 134 gols marcados e 98 gols sofridos. Título: Copa do Nordeste (2020).

96 jogos, 40 vitórias, 30 empates, 26 derrotas, 134 gols marcados e 98 gols sofridos. Copa do Nordeste (2020). Tiago Nunes (2021/2022): 32 jogos, 14 vitórias, 11 empates, 7 derrotas, 38 gols marcados e 22 gols sofridos.

32 jogos, 14 vitórias, 11 empates, 7 derrotas, 38 gols marcados e 22 gols sofridos. Dorival Júnior (2022): 18 jogos, 11 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 33 gols marcados e 13 gols sofridos.

18 jogos, 11 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 33 gols marcados e 13 gols sofridos. Marquinhos Santos (2022): 17 jogos, 6 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 17 gols marcados e 15 gols sofridos.

17 jogos, 6 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 17 gols marcados e 15 gols sofridos. Lucho González (2022): 11 jogos, 1 vitória, 5 empates, 5 derrotas, 7 gols marcados e 12 gols sofridos.

11 jogos, 1 vitória, 5 empates, 5 derrotas, 7 gols marcados e 12 gols sofridos. Juca Antonello (2022): 5 jogos, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 5 gols marcados e 6 gols sofridos.

5 jogos, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 5 gols marcados e 6 gols sofridos. Gustavo Morínigo (2023): 24 jogos, 14 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 48 gols marcados e 29 sofridos.

24 jogos, 14 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 48 gols marcados e 29 sofridos. Eduardo Barroca (2023): 13 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 16 gols marcados e 13 gols sofridos. Título: Copa do Nordeste.

13 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 16 gols marcados e 13 gols sofridos. Copa do Nordeste. Guto Ferreira (2023): ainda vai iniciar a passagem.



Dados retirados do site oGol.

Ceará age rápido e acerta a contratação de Guto Ferreira, diz jornalista da rádio O POVO CBN

Após oficializar a demissão de Eduardo Barroca, o Ceará agiu rápido no mercado da bola e acertou a contratação de Guto Ferreira como novo treinador da equipe. O comandante retorna ao Alvinegro após dois anos desde sua última passagem por Porangabuçu. A informação é do jornalista Sérgio Ponte, da Rádio O POVO CBN.

A expectativa é de que Guto Ferreira desembarque na capital cearense na sexta-feira, 30, para dar início aos trabalhos com o elenco do Ceará. A tendência, porém, sobretudo pela falta de tempo hábil, é de que o profissional não esteja na beira do campo contra o Sport, duelo este que acontece no domingo, na Ilha do Retiro, em Recife.