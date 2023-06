Distância para o G4 aumenta e Ceará encara Avaí pressionado por vitória na Série B

Com a vitória do Criciúma sobre o CRB, na noite desta terça-feira, 27, o Vovô viu a distância para o G4 subir para sete pontos

Devido aos últimos resultados e desempenhos apresentados na Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará já iria encarar o Avaí, na noite desta quarta-feira, 28, pressionado por uma vitória. Porém, com os resultados dos primeiros jogos da 14ª rodada, a necessidade por um triunfo do Vovô cresceu, já que o G4 ficou ainda mais distante.

O Alvinegro iniciou a rodada na sétima colocação com 20 pontos, cinco a menos que o Vitória-BA, primeiro time dentro do G4. Porém, a distância aumentou para sete, devido ao triunfo do Criciúma sobre o CRB, por 2 a 1, na noite desta terça-feira, 27. O clube catarinense passou a ser o quarto colocado com 27 pontos.

A diferença para o grupo dos quatro primeiros colocados pode ficar ainda maior caso Vitória ou Mirassol-SP vençam seus jogos nesta quarta-feira, 28. Os clubes estão em 5º e 6º, respectivamente, na tabela de classificação, e podem ir aos 28 pontos com um triunfo, o que deixaria o Ceará ainda mais longe do G4, já que ambos passariam pelo Criciúma.

Para evitar que os clubes da frente se distanciem ainda mais, o Ceará precisa vencer o Avaí na Arena Castelão, às 19 horas, nesta quarta-feira. Se isso acontecer, o Alvinegro pode diminuir a diferença para quatro pontos, ou manter a mesma situação do começo da rodada, a depender dos resultados de Vitória e Mirassol.