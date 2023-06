Richard e Danilo Barcelos desfalcam Ceará diante do Sampaio Corrêa

Arqueiro sentiu desconforto muscular no músculo adutor da coxa, enquanto o lateral sofreu entorse no tornozelo esquerdo

Titulares, o goleiro Richard e o lateral-esquerdo Danilo Barcelos desfalcam o Ceará diante do Sampaio Corrêa. Além dos dois, o técnico Barroca terá ainda mais quatro baixas para o duelo deste domingo, 25, fora de casa, pela Série B do Brasileirão.



De acordo com boletim médico divulgado pelo clube do Porangabuçu antes do duelo, o arqueiro sentiu desconforto muscular no músculo adutor da coxa. Já o lateral sofreu entorse no tornozelo esquerdo. Ambos seguem em fisioterapia.



Além deles, quem também desfalca o Vovô é o zagueiro Luiz Otávio, com edema muscular na parte posterior da coxa. O atacante Hygor Cléber é outra baixa. O atleta está em período de transição após tratar lesão. Suspenso, o volante Caíque Gonçalves também será desfalque.



Willian Formiga, recuperado de contusão no joelho esquerdo, não entra em campo contra o time maranhense. Apesar de ter treinado na última sexta-feira, 23, ele só voltará aos trabalhos com o grupo nesta segunda-feira, 26.