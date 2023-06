Sampaio Corrêa x Ceará ao vivo pelo Brasileirão Série B 2023; siga transmissão

Sampaio Corrêa e Ceará se enfrentam hoje, 25, às 15h30min, no estádio Castelão (MA), em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão Série B 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Sem jogos nas últimas duas semanas, o Ceará retorna à rotina de disputa da Série B neste domingo, 25, com um importante duelo pela frente: o Sampaio Corrêa, no Estádio Castelão, em São Luís (MA), às 15h30min. Temido como visitante, o Vovô quer manter a boa fase fora de casa e, consequentemente, seguir colado no pelotão de equipes que compõem o G-4. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Sampaio Corrêa x Ceará ao vivo: ouça via Youtube

Sampaio Corrêa x Ceará ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Sampaio Corrêa e Ceará

Sampaio Corrêa

4-4-2: Luiz Daniel; Matheus Pivô, Gabriel Furtado, Gustavo Henrique e Vitinho; Jhony Douglas, Maurício, Neto Paraíba, Marcinho; Ytalo e Pimentinha. Téc: Márcio Fernandes

Ceará

4-2-3-1: Bruno Ferreira; Warley, Tiago Pagnussat, Lacerda e David Ricardo; Richardson e Willian Maranhão; Jean Carlos, Chay e Erick; Vitor Gabriel. Téc: Eduardo Barroca

Como Sampaio Corrêa e Ceará vão a campo

Enquanto o Ceará vislumbra o acesso à elite nacional, o Sampaio Corrêa vê com temor a proximidade da zona de rebaixamento. Na 14ª posição, o Tubarão protagoniza campanha de oscilação no torneio e vive cenário de pressão. Em caso de derrota para o Vovô e vitória dos postulantes ao descenso, a diferença do clube maranhense para o Z-4 pode diminuir, por exemplo, para apenas dois pontos.

Para o duelo, o técnico Eduardo Barroca não poderá contar com Caíque, suspenso, e Luiz Otávio e Hygor, lesionados. O goleiro Richard e o lateral-esquerdo Danilo Barcelostambém serão baixas. Por outro lado, o lateral-direito Michel Macedo volta a ser opção entre os relacionados.