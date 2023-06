Ceará realiza último treino antes de viajar para o Maranhão, onde enfrenta o Sampaio Corrêa

Após duas semanas de atividades, o Ceará encerrou sua preparação no Centro de Treinamentos de Porangabuçu na manhã deste sábado, 24 de junho, antes de viajar para o Maranhão. A equipe de Eduardo Barroca enfrenta neste domingo, 25, o Sampaio Corrêa no estádio Castelão, em São Luís. A partida é válida pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sem jogar desde o dia 10 de junho, devido a pausa para a data Fifa, o Alvinegro promoveu ao longo dos últimos dias treinamentos intensos. Na manhã deste sábado, por exemplo, atividades de jogos em campo reduzido, assim como exercícios ofensivos com ênfase em finalizações, ganharam destaque especial por parte da comissão técnica.

Apesar de ter sofrido uma derrota na última rodada, contra o CRB, o Vovô vivencia um bom momento na competição. Nos últimos sete jogos, contabiliza cinco vitórias, das quais três foram conquistadas fora de casa. Mas para alcançar sua quarta vitória seguida como visitante, a equipe terá o desfalque do volante Caíque Gonçalves, que está suspenso e não encara o Sampaio.

Para o duelo, o técnico Eduardo Barroca também ainda não sabe se poderá contar com o goleiro Richard e o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, titulares do Vovô. Isso porque ambos não marcaram presença no treino da sexta-feira, 23, em Porangabuçu, e por isso são dúvidas.

Além deles, Luiz Otávio e Hygor Cléber seguem fora das atividades, pois se recuperam de lesão no departamento médico do clube. Por outro lado, a boa notícia fica por conta do retorno do lateral-esquerdo Willian Formiga. O jogador treinou normalmente com o grupo e deve ser relacionado para a partida.

A provável escalação do Ceará contra do Sampaio Corrêa deve ser: Bruno Ferreira; Warley, Pagnussat, Lacerda e David Ricardo; Richardson e Maranhão; Erick, Chay e Jean Carlos; Vitor Gabriel.

Como a equipe embarca às 14h15min para São Luís, novidades podem surgir entre os relacionados para a partida, que acontece às 15h30 no estádio Castelão, em São Luís. O duelo terá transmissão pela Rádio O POVO CBN.