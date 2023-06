Melhor visitante da Série B, Ceará tenta quarta vitória seguida fora de casa diante do Sampaio Corrêa

O Alvinegro de Porangabuçu pode chegar a sua quarta vitória consecutiva jogando fora de seus domínios pela Série B do Brasileirão. Atualmente, o Vovô divide o status de melhor visitante com Vitória e Novorizontino

O Ceará pode emplacar sua quarta vitória consecutiva jogando fora de casa pela Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 25 de junho, a equipe alvinegra tem compromisso no Maranhão, onde encara o Sampaio Corrêa pela 13ª rodada da competição nacional. Atualmente, o Vovô divide o status de melhor visitante do torneio com o Vitória e o Novorizontino.

Historicamente, Ceará e Sampaio Corrêa já disputaram 12 partidas no estado maranhense por diferentes competições, como Brasileirão, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. A vantagem está com a Bolívia Querida, que tem quatro vitórias, enquanto o Ceará apenas duas. São seis empates no duelo quando realizado no Maranhão.

Para a partida da tarde deste domingo, o time treinado por Eduardo Barroca tem a seu favor um bom retrospecto atual pela Série B de 2023. Isso porque vem de cinco vitórias nos últimos sete jogos. Desses triunfos, três foram conquistados com o Ceará jogando longe de seus domínios, quando superou Criciúma (1 x 2), Londrina (1 x 3) e Atlético-GO (0 x 3).

Neste cenário, o Vovô se coloca como um dos visitantes mais indigestos para os adversários na competição. Com seis jogos fora de casa, conta com quatro vitórias, um empate e uma derrota, somando 13 pontos e 72,2% de aproveitamento. Os números são os mesmos de Vitória e Novorizontino, que também jogam fora nesta rodada, contra Guarani e Tombense, respectivamente.

A partida entre Sampaio Corrêa e Ceará acontece a partir das 15h30 no estádio Castelão, em São Luís. O duelo terá transmissão pela Rádio O POVO CBN.