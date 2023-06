Diretoria do Ceará nega proposta por Danielzinho, meia do Bahia

A cúpula do Alvinegro de Porangabuçu, até o momento, não abriu conversas para trazer o camisa 10 do Esquadrão de Aço

O meia Daniel Simões, conhecido como Danielzinho, que atua pelo Bahia, foi um dos nomes ligados ao Ceará no mercado da bola. Entretanto, conforme apurado pelo Esportes O POVO junto à diretoria do clube cearense, o Alvinegro não realizou proposta ou demonstrou algum interesse na contratação do atleta até o momento.

Embora o atleta de 27 anos seja bem avaliado dentro do Vovô, o time de Porangabuçu não abriu conversas para uma possível contratação por entender que o meia faz parte dos planos do Bahia. A cúpula alvinegra vê uma eventual liberação do jogador como uma possibilidade difícil de ocorrer.

Nesta quarta-feira, 21, Danielzinho participou dos minutos finais da partida do Bahia contra o Palmeiras e foi decisivo para a vitória por 1 a 0 na Arena Fonte Nova-BA. A jogada do gol do Esquadrão de Aço aconteceu já nos acréscimos e teve participação do camisa 10, que finalizou com perigo, obrigando o goleiro Marcelo Lomba a dar rebote. Thaciano aproveitou a sobra para marcar.

Na temporada, o meio-campista participou de 22 dos 38 jogos do Bahia, sendo quatro deles no Brasileirão. Até o momento, Danielzinho ainda não marcou gols ou assistências.

Danielzinho comenta possível interesse do Ceará

Momentos após o triunfo sobre o Palmeiras, o camisa 10 do Esquadrão passou pela zona mista e comentou o possível interesse do Ceará, ao site “Bahia Notícia”. Danielzinho se mostrou feliz com o rumor, mas afirmou estar pensando apenas no Bahia.

"Mais uma vez fico sabendo dessas coisas mais pela internet, mas fico feliz se for verdade o interesse do Ceará. É um gigante daqui do Nordeste e fico feliz pelo meu trabalho ser reconhecido por outros clubes. Mas hoje só penso Bahia e espero que no sábado, se eu entrar em campo de novo, possa ajudar o time da melhor forma possível”, disse o meia.