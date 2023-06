Ceará tenta empréstimo do atacante Guilherme Bissoli, do Athletico-PR

O atacante foi o quarto maior artilheiro da Série A de 2022 pelo Avaí, mas não teve espaço no Athletico-PR na atual temporada e passou a treinar separado do elenco. Barroca, atual treinador do Vovô, já trabalhou com o atleta de 25 anos

O Ceará tem um novo alvo no mercado da bola para reforçar o setor ofensivo: o atacante Guilherme Bissoli, de 25 anos, que pertence ao Athletico-PR. A diretoria do Vovô oficializou o interesse ao Furacão de um contrato por empréstimo, mas o clube paranaense recusou inicialmente.

Apesar do aceno negativo do Athletico-PR, o Ceará segue tentando fechar o negócio. Sem espaço no clube paranaense, Bissoli vem treinando separado do elenco por decisão da comissão técnica e ainda não participou de nenhum jogo oficial pelo Furacão na atual temporada.

+ Ceará acerta contratação de lateral-direito Orejuela, do São Paulo, por empréstimo



Principal destaque do Avaí na Série A da última temporada, Bissoli viveu a melhor fase da carreira pelo clube catarinense, onde marcou 14 gols em 32 jogos pelo Brasileirão. O número o colocou entre os maiores goleadores da competição, atrás apenas de Cano, Pedro Raúl e Calleri.

Apesar do bom desempenho no Avaí, Bissoli não foi aproveitado pelo Athletico-PR em seu retorno de empréstimo. Apesar deste contexto, o Athletico-PR não tem facilitado a transferência do jogador para outra equipe.

Bissoli já trabalhou com Barroca

Embora não tenha entrado em campo em 2023, a boa perspectiva técnica apresentada pelo atleta no último ano transmite confiança para a diretoria alvinegra de que o atacante qualificará o elenco na Série B. O fato dele ter trabalhado com Barroca no Avaí também pesa a favor.

Outra característica importante é a versatilidade de Bissoli. No Avaí, embora tenha atuado preferencialmente como homem de referência na área, o jogador pode ocupar outras faixas do campo ofensivo, como ser um segundo atacante ou até cair pelos lados.

Com informações de Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.