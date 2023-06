Vitor Gabriel e Zé Ricardo sofrem pisão e deixam treino do Ceará mais cedo

O centroavante Vitor Gabriel e o volante Zé Ricardo deixaram o treino do Ceará desta segunda-feira, 19, mais cedo. Os dois jogadores do Alvinegro de Porangabuçu sofreram um pisão no pé e não conseguiram permanecer para o resto das atividades em campo devido às dores.

Importante peça ofensiva e vice-artilheiro do Vovô na temporada, o caso de Vitor Gabriel, aparentemente, não foi tão grave. Já de Zé Ricardo, o choque foi no mesmo pé em que ele fez recentemente uma cirurgia, o que pode agravar o quadro.

No dia 29 de abril, nove dias após ser anunciado pelo Ceará, Zé Ricardo precisou ser submetido a uma cirurgia no quinto metatarso do pé esquerdo, procedimento que o deixou afastado dos gramados por um tempo. Recuperado, o atleta passou a ser opção para Barroca a partir da 10ª rodada e estreou na 11ª, diante do Atlético-GO, sendo um dos destaques do time.

O Alvinegro volta a campo somente no domingo, 25, às 15h30min, para enfrentar o Sampaio Corrêa, no Maranhão.