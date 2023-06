Folha salarial do elenco do Ceará sofreu redução de 56% em relação a 2022; veja valores

Atual elenco do Alvinegro de Porangabuçu custa aos cofres do clube o valor aproximado de R$ 2,4 milhões

Em coletiva realizada na tarde desta segunda-feira, 19, no CT de Porangabuçu, o Departamento de Futebol do Ceará mostrou alguns números - metas na temporadas, jogadores que estão no elenco, legado pretendido, entre outros - para fazer um balanço da temporada alvinegra.

Desses, algo que chamou a atenção foi a folha salarial do Vovô, que apresentou uma redução de 56% em relação ao ano de 2022. De acordo com o divulgado pelo clube, o elenco atual tem um valor de R$ 2.435.000 milhões. Na temporada passada, o montante foi de R$ 5,5 milhões.

Esse valor supera, por exemplo, o ano de 2018, quando o Alvinegro de Porangabuçu retornou à elite do futebol brasileiro após sete anos. Naquela oportunidade, a quantia foi de R$ 2 milhões.

Folhas salariais do Ceará desde 2018