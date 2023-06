Executivo diz que Ceará vai reforçar setor defensivo, mas esclarece: "Não é por carência"

Departamento de futebol do Vovô entende que as peças atuais que formam o sistema defensivo da equipe são boas, mas que isso não impede do clube ir ao mercado da bola em busca de reforços que qualifiquem o plantel

O momento de instabilidade do desempenho defensivo do Ceará foi um dos assuntos debatidos pelo departamento de futebol do clube durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, 19, em Porangabuçu. De acordo com Albeci, diretor, e de Juliano Camargo, executivo, o entendimento é de que as peças atuais da defesa são boas o suficiente, mas que isso não anula a procura de reforços no mercado para qualificar o elenco.

“Historicamente somos um clube de levar poucos gols e, como bem dito, a maior dificuldade nossa era o sistema ofensivo. Então estamos buscando esse equilíbrio. Não resta dúvida que o setor ofensivo está funcionando muito bem, os números estão aí. O defensivo está tendo essa questão, mas se parar para observar bem, esse número elevado de gols que está aparente, são um poucos jogos, que fugiram da nossa realidade. É questão mais de aperfeiçoamento, do dia a dia, do que de peças em si”, disse Albeci.

Na Série B, o Vovô já sofreu 16 gols e tem a quinta pior defesa da competição, ao lado da Chapecoense e Tombense, que possuem a mesma quantidade. Dos 12 jogos que a equipe fez no torneio, em oito acabou sendo vazada, cenário que, naturalmente, gera questionamentos sobre o setor defensivo do clube.

“Da parte de contratações, a gente, da parte defensiva, estamos buscando algumas situações para reforçar o nosso elenco, mas não pelo motivo dos números, estamos procurando para qualificar ainda mais o elenco. É isso que podemos falar. Em termos de peças que temos hoje, a gente confia, mas sempre estamos de olho no mercado para qualificar o elenco”, concluiu o diretor.

Do ponto de vista do mercado, Juliano ampliou a fala e ressaltou que o Alvinegro está atento às boas oportunidades que possam surgir, independente da posição. Especificamente sobre a defesa, o executivo destacou que devem vir reforços, sim, mas que o motivo não é por carência.

“É mais na questão da oportunidade, não é nada específico, uma posição ou outra. A gente vai trazer, sim, jogadores para o setor defensivo. Não é por carência. O Formiga está de volta agora, da lesão que teve. Então temos dois laterais (esquerdos) e dois laterais direitos, já que o Michel também está disponível, treinando com o elenco. Os zagueiros temos um número grande”, explicou o executivo.