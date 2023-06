Ceará anuncia vínculo com Comitê Brasileiro de Clubes e terá novas modalidades

O Ceará se vinculou ao Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e agora passa a integrar a Política de Formação de Atletas em parceria com os clubes formadores, Confederações e Ligas Nacionais. O acordo dá ao Vovô a oportunidade em garantir o futuro de seus atletas.

Além disso, também permite acesso aos eventos de capacitação de gestores e técnicos, bem como integrar a maior rede de clubes formadores do país, responsáveis diretamente no desenvolvimento do esporte olímpico. O vínculo foi feito em ofício do dia 14 de junho, assinado por Paulo Germano Maciel, presidente do CBC.

“Além de levar o nome do Ceará para um novo nicho, nossa entrada no Comitê Brasileiro de Clubes é uma oportunidade para que possamos angariar fundos por um meio a mais. Uma das premissas da vinculação de um clube ao CBC é o custeio das atividades esportivas por parte de investidores através da Lei de Incentivo ao Esporte e, além do crescimento esportivo do Ceará, esse foi um atrativo a mais para que nós buscássemos o ingresso”, afirmou o presidente do clube, João Paulo Silva.

Processo de formação

A Política de Formação do CBC leva em consideração a Lei de Incentivo ao Esporte (n.º 11.438/06). O processo de formação contemplará três pilares: Materiais e Equipamentos Esportivos; Recursos Humanos; e a participação em competições, via Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI). O programa, por completo, possibilitará aos clubes filiados ao CBC a continuidade e o aprimoramento de seus projetos esportivos, desonerando-os de investimentos e dando perenidade na política de formação.