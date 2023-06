"Ele quer renovar", diz dirigente do Ceará sobre atacante Erick

Segundo Juliano Camargo, executivo de futebol do Ceará, existe um desejo pessoal do atacante em renovar com o Vovô e todos os esforços estão sendo feitos pela diretoria para que o desfecho seja positivo

Principal assunto do momento em Porangabuçu, a renovação do atacante Erick com o Ceará também foi pauta durante a entrevista exclusiva de Juliano Camargo, executivo de futebol do clube, ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN. De acordo com o dirigente alvinegro, existe um desejo pessoal do atacante pela extensão do vínculo.

“É um jogador fundamental para nós. Ele está muito bem, ele quer renovar e nós queremos. O João Paulo não está medindo esforços para isso e eles estão conversando. Espero que isso se resolva o quanto antes, não tem muito o que eu falar nesse aspecto, pois não saiu nada oficializado de renovação ou não, mas não estamos medindo esforços para que consiga resolver isso o quanto antes”, revelou.

Conforme dito pela coluna do jornalista Lucas Mota, o Ceará já apresentou uma proposta oficial para Erick, que inclui mais dois anos de contrato e valorização salarial. Artilheiro do Vovô e entre os principais destaques do futebol nordestino no primeiro semestre, o atacante, que tem uma multa alta, deve ser um alvo cobiçado na janela de transferências de julho, mas segundo Juliano Camargo, nenhuma proposta pelo jogador foi feita até o momento.

“Nesse aspecto estamos tranquilos. Ainda tem seis meses de contrato e uma multa que é alta, e isso nos dá tranquilidade. O que a gente quer, mesmo, é dar continuidade. A gente entende que ele possa ser importante para o Ceará no restante do ano, como no ano seguinte e até mais. Oficialmente não teve nada, muita especulação, mas não chegou um agente com alguma proposta”, esclareceu.