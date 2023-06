Jogadores do Ceará fazem campanha para que Erick renove com o clube

A campanha conta com a adesão de centenas de torcedores do Vovô, que lotaram as redes sociais do atacante pedindo que ele aceite a proposta de renovação com o clube de Porangabuçu

Em meio a pausa de jogos ocasionada pela Data Fifa, um assunto ganhou força em Porangabuçu: a renovação de Erick com o Ceará. Principal destaque do Vovô em 2023, o atacante tem proposta em mãos para ampliar seu vínculo por mais dois anos, conforme antecipado pela coluna do jornalista Lucas Mota, e alguns jogadores do elenco alvinegro iniciaram uma campanha nas redes sociais para que o camisa 11 aceite a extensão.

O movimento pela renovação contratual de Erick com o Ceará, cujo vínculo vai até o fim de 2023, aconteceu na página do Instagram do atacante. Após postar uma foto, atletas como Caíque e Arthur Rezende comentaram com a hashtag “renova Erick”. Centenas de torcedores do Vovô também engajaram na causa.

Sobre o assunto Amizade com Erick e sonho realizado com título: Jean Carlos fala sobre início no Ceará

Ceará é punido em R$ 5 mil de multa após confusão na final da Copa do Nordeste

Ceará defende invencibilidade de cinco jogos contra o Sampaio Corrêa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo as informações divulgadas por Lucas Mota, a diretoria do Ceará também apresentou uma oferta de valorização salarial. Cobiçado no mercado da bola, o futuro de Erick segue em aberto, mas a expectativa interna do Vovô é de que a negociação seja definida nas próximas semanas.