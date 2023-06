Diretor do Ceará relembra demissão de Morínigo e elogia Barroca: "Temos visto evolução"

Juliano Camargo revelou uma alta satisfação interna do clube em relação ao trabalho de Barroca e enfatizou que o clube entende que a equipe tem evoluído com o treinador

Apesar das críticas vindas de parte da torcida em relação ao trabalho de Eduardo Barroca no Ceará, internamente a avaliação do clube é positiva. Em entrevista exclusiva ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, Juliano Camargo, diretor executivo do Vovô, falou sobre as primeiras impressões em relação à chegada do comandante após a demissão de Morínigo.

“Estou muito satisfeito com o dia a dia do trabalho do Barroca. É um profissional que se doa 200% ao clube, que chega de manhã e sai de noite. E a gente tem visto evolução, individualmente falando, não só da equipe, mas individualmente. A gente sabe que futebol é médio a longo prazo, não é do dia para noite, mas estamos vendo essa evolução e vamos conseguir melhorar muito em todos aspectos, não só de resultado, como também de performance”, explicou.

Sobre a demissão de Morínigo, Juliano Camargo revelou que a diretoria do Ceará não conseguiu ver margem para evolução no trabalho e que esse fator foi determinante para a demissão. Em sua fala, o dirigente relembrou que a falta de “organização” da equipe, sobretudo defensiva, era um fator incômodo.



“Foi mais pelo fato do time precisar de uma organização maior. Não acho que o time (do Morínigo) era reativo, era um time de jogo mais direto. A gente trabalhava muito pelas beiradas, com velocidade. Mas eram muito mais bolas diretas do que transição. Nossa maior reclamação era a organização defensiva, que era um ponto que a gente questionava. Chegou em um momento que acho que não dava pra tirar mais do que precisávamos. Acho que tínhamos que subir o nível e creio que estamos conseguindo subir esse nível (com o Barroca)”, disse.