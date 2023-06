Dirigente do Ceará fala sobre mercado e diz que há conversas adiantadas por reforços

Juliano Camargo, diretor executivo do Ceará, concedeu entrevista exclusiva ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, e comentou sobre as movimentações do Vovô no mercado da bola. Diante da proximidade da abertura da janela de contratações, o dirigente enfatizou que, independente da posição, caso surja uma grande oportunidade de jogador, o clube tentará trazer.

“Na verdade, a gente está de olho na grande oportunidade. Independente da posição ou função, o grande jogador, se tivermos a oportunidade, vamos trazer para qualificar ainda mais o nosso elenco. Eu tenho visto com o departamento de mercado e o Albeci também, temos visto Série A, B e C, e o mercado sul-americano. Claro que o jogador que está atuando no Brasil é mais fácil de adaptação. Temos um perfil de elenco, 90%, de jogadores que jogavam Série A. Então a gente acredita em trazer um bom jogador que dê conta do recado independente da série, principalmente se tiver as características que estamos buscando”, explicou.

Conversas adiantadas, mas nada assinado

Questionado sobre como estão as movimentações do Alvinegro no mercado da bola, Juliano confessou que existem conversas adiantadas com alguns atletas, mas nada ainda totalmente concreto. O dirigente lembrou, ainda, que prefere manter em sigilo as negociações, já que isso pode atrapalhar o desfecho.

“Temos conversas sim, bem adiantadas, mas não costumo falar sem a gente fechar e ter o contrato assinado. Sabemos que pode mudar do dia para a noite, já perdemos jogadores assim, faz parte, o mercado é isso mesmo. Enquanto não estiver fechado, não dá para garantir nada. Mas estamos de olho no mercado sim e aquela oportunidade boa, vamos reforçar”, disse.