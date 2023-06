Ceará é punido em R$ 5 mil de multa após confusão na final da Copa do Nordeste

Julgamento do STJD ocorreu após arremesso de cadeiras envolvendo torcidas de Vovô e Sport, no jogo de ida da final do Nordestão. Leão da Ilha foi punido com R$ 75 mil em multa e seis jogos sem ingresso como visitante

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) sentenciou o Ceará a pagar R$ 5 mil em multa por confusão ocorrida na Arena Castelão no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste 2023. Na ocasião, torcedores do Sport arremessaram cadeiras em direção à Inferior Sul, onde havia uma boa parcela de alvinegros, que acabaram revidando e a confusão se iniciou.

Para se isentar de penas, o Alvinegro de Porangabuçu preparou uma defesa baseada em quatro estratégias: Vídeo da arquibancada no momento do gol do Sport, Vídeo da torcida do Sport admitindo ter iniciado o conflito, TCOs (Termo Circunstanciado de Ocorrência) que identificaram quem deu início à confusão e testemunha não divulgada.



Com essas alegações, o clube cearense conseguiu fechar a pena no pagamento de R$ 5 mil em multa. O Sport, por outro lado, terá que pagar R$ 75 mil reais. O clube pernambucano também não poderá ter carga de ingressos nos próximos seis jogos como visitante.

Relembre a situação

Ceará e Sport iniciaram a disputa do título da Copa do Nordeste no dia 16 de abril. O jogo encerrou em 2 a 1, mas o que chamou atenção foi o pós-gol do Rubro-Negro. A torcida do Sport, localizada no setor Superior Sul, arremessou cadeiras em direção à Inferior Sul, onde havia uma boa parcela de alvinegros, que acabaram revidando e a confusão se iniciou. (Com Victor Barros/Especial para O POVO)