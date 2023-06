Amizade com Erick e sonho realizado com título: Jean Carlos fala sobre início no Ceará

Titular absoluto desde que Eduardo Barroca assumiu o comando técnico do Ceará, Jean Carlos falou, em entrevista divulgada pelo clube, sobre alguns pontos que marcaram este início de trajetória dele com a camisa alvinegra. Dentre os assuntos, o meia destacou a sua amizade com o atacante Erick e ressaltou que realizou um sonho antigo ao conquistar o título da Copa do Nordeste.



“Acredito que por sempre tentar e disputar, acredito que a Copa do Nordeste sempre foi uma meta minha. A minha mulher também sempre falava ‘seria legal a gente ganhar uma Copa do Nordeste’. É um dos melhores campeonatos que a gente disputa aqui no Nordeste, né. E ainda mais da forma que foi, em cima de um clube que eu sempre joguei e já fui campeão em cima, podendo participar da final e contribuir com o pênalti, acredito que a Copa do Nordeste foi bacana”, contou.

Parceiros de clube desde a época do Náutico, onde atuaram juntos, Jean Carlos revelou que tem uma amizade especial com Erick. O meia, inclusive, disse que ligou para o atacante no início do ano quando surgiu a possibilidade de ser contratado pelo Alvinegro de Porangabuçu.

“O Erick a gente já se conhecia, então desde que soube que teria a oportunidade de vir pra cá, eu já entrei em contato com ele. Nós já concentrávamos juntos (no Náutico), e continuamos nos concentrando juntos”, disse.

Próxima parada: acesso à Série A

Embora o título da Copa do Nordeste tenha sido um sonho realizado, há outras metas na lista de Jean Carlos em 2023. A principal, sem dúvidas, é conquistar o acesso à elite nacional do Campeonato Brasileiro, algo de muito anseio por todos que foram o Vovô: torcida, diretoria, comissão técnica e jogadores.

“Sem dúvidas colocar o Ceará onde ele deve estar. Acho que é a meta de todo mundo em 2023. Nós conseguimos a Copa do Nordeste, que também era uma meta nossa, mas sem dúvidas o acesso. A torcida, o clube e nós jogadores, todo mundo espera”, concluiu.