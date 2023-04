Com confusão entre torcidas, Castelão teve 390 cadeiras quebradas em Ceará x Sport

Prejuízo supera os R$ 180 mil reais. Torcedores visitantes quebraram 124 cadeiras. Diretoria do Ceará identificou pelo menos cinco pessoas que participaram do quebra-quebra

Com a confusão entre as torcidas de Ceará e Sport-PE, o Castelão teve mais 390 cadeiras quebradas nesta quarta-feira, 18, ao receber o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste de 2023. O prejuízo financeiro da depredação é de mais de R$ 180 mil.

Os assentos quebrados não se localizam apenas no setor sul, onde ocorreu a confusão, mas a torcida do Sport, que ocupou apenas parte da superior sul, quebrou 124 cadeiras. As outras 266 foram danificadas por torcedores do Ceará.

Como mandante, o Alvinegro é responsável pelo prejuízo, que foi de R$ 180,511,50. O valor deve ser repassado à Secretaria do Esporte (Sesporte), para reposição dos assentos. O preço unitário de cada cadeira é de R$ 462,85.

Identificação

O Ceará conseguiu identificar, pelas imagens, alguns dos torcedores que participaram da confusão e quebraram cadeiras. Cinco termos circunstanciados de ocorrência (TCO) foram registrados pelo clube contra parte dos responsáveis pelo quebra-quebra.

O episódio pode atrapalhar as pretensões do clube em conseguir reconsideração, junto ao STJD, para liberar os primeiros jogos do Vovô em casa na Série B do Brasileiro para receber mulheres e crianças na arquibancada, além de converter as três últimas partidas da pena, de seis jogos sem torcida, em medidas sociais.

No primeiro pedido, o presidente do STJD, Otávio Noronha, decidiu que nos três últimos jogos da pena o Ceará poderá receber mulheres e crianças, mas nos três primeiros terá que jogar de portões fechados.

A partida de sábado, contra o Guarani-SP, marcada para o estádio Presidente Vargas, no entanto, será realizada sem torcedores na arquibancada.



