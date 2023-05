Com dois ex-atletas citados, Ceará solicita acesso à Operação Penalidade Máxima

Vovô ressalta que solicitação ocorre pelo fato do clube ter sido vítima. Ex-jogadores do clube, Richard Coelho e Nino Paraíba são citados em suposto esquema de manipulação

O Ceará solicitou ao Ministério Público de Goiás (MP-GO) nesta quinta-feira, 11, por meio do seu setor jurídico, o acesso aos detalhes das investigações da Operação Penalidade Máxima. O clube teve dois ex-atletas citados em um suposto esquema de manipulação de cartões e apostas: Richard Coelho e Nino Paraíba. Ambos foram afastados por Cruzeiro e América-MG, respectivamente.

À época da suposta participação dos atletas no esquema, os dois jogadores defendiam o Vovô. Há ainda um caso onde o jogador Igor Aquino, hoje no Sport, é investigado por ter recebido R$ 5 mil de maneira antecipada por tomar cartão na partida Ceará x Cuiabá — clube que ele defendia no Brasileirão.

O Alvinegro de Porangabuçu citou em nota que a ideia do departamento jurídico do clube é contribuir com o MP-GO no procedimento investigatório criminal.

Confira nota divulgada pelo clube:

O Ceará, por meio do setor jurídico, enviou pedido de habilitação ao Ministério Público de Goiás (MP-GO) para que os advogados do Clube tenham acesso aos detalhes das investigações da Operação Penalidade Máxima, que investiga esquema de manipulação de resultados de jogos. A investigação é chancelada pelo Grupo de Atuação Especial ao Combate do Crime Organizado (GAECO).

O pedido foi feito em decorrência da possibilidade elevada do Clube ter sido vítima de parte dos investigados na operação. O departamento jurídico do Ceará ainda entende que pode contribuir com o MP-GO, auxiliando a esclarecer quaisquer dúvidas do procedimento investigatório criminal (nº. 2023.0010.0154).