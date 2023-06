Castilho lamenta mais uma derrota do Ceará no Castelão: "Não tem muito o que falar"

Camisa 99 do Alvinegro ainda avaliou as chances criadas pelo time nos minutos finais e projetou o período sem jogos que o Vovô terá pela frente

O Ceará sofreu mais uma derrota atuando na Arena Castelão pela Série B 2023. Na noite deste sábado, 10, o time alvinegro foi superado pelo CRB por 3 a 1 e decepcionou seu torcedor mais uma vez.

Após a partida, o meio-campista Guilherme Castilho lamentou o revés e comentou sobre o gol anulado do Vovô no fim do jogo. Na ocasião, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira visualizou falta de Pedrinho no defensor do CRB e anulou o tento que empataria o jogo em 2 a 2.

“Não tem muito o que falar. Agradeço, mais uma vez, o apoio da nossa torcida. Foi um jogo equilibrado, acharam o gol no contra-ataque, a gente empatou ali. Creio que o lance, dentro do campo, parece que não foi falta. Mas fica a critério do juiz”, disse.

O camisa 99 do Alvinegro ainda avaliou as chances criadas pelo time nos minutos finais e projetou o período sem jogos que o Ceará terá pela frente.

“Tivemos algumas chances, bola na trave, goleiro salvando. Agora é trabalhar, a gente tem um folga para voltar melhor, melhorar nosso retrospecto em casa e, se Deus quiser, alcançar logo o G-4”, finalizou.