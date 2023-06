Ceará terá duas semanas para ajustar erros e encontrar equilíbrio necessário na Série B

O Ceará ainda não está totalmente pronto para entrar no G-4 da Série B. Essa afirmação não se resume a apenas a tabela de classificação, onde o time é sétimo colocado, mas também ao desempenho da equipe nessas doze primeiras rodadas do certame.

Para o Vovô, falta um elemento importante para figurar entre as equipes que conseguem o acesso à Série A no final do ano: equilíbrio. A campanha do Alvinegro, apesar de ter melhorado nas últimas rodadas, é inconstante até aqui.

Ainda com Morínigo, o time iniciou a Segundona com duas derrotas nas duas primeiras rodadas. Depois, com a chegada de Eduardo Barroca, conseguiu uma resposta imediata após vencer o ABC, fora de casa.

No entanto, acumulou mais duas partidas sem vencer: empate com a Ponte Preta fora e derrota para o Vitória dentro de casa. Em seguida, o Vovô conquistou três triunfos seguidos contra Tombense, Criciúma e Londrina com boas atuações em todas as partidas.

Aliviado após a boa sequência, o time voltou a colocar um “ponto de interrogação” na cabeça do torcedor ao ser derrotado por 3 a 0 pelo Novorizontino na Arena Castelão. O péssimo desempenho no jogo trouxe desconfiança da torcida.

Desconfiança essa que diminuiu após o triunfo por 2 a 0 diante da Chapecoense, mesmo com uma atuação não tão convincente. No jogo seguinte, no entanto, o Ceará fez grande atuação fora de casa e venceu o Atlético-GO por 3 a 0 com autoridade.

Porém, não demorou muito para o sentimento de incógnita retornar. No último jogo disputado em casa, no sábado, 10 de junho, a equipe não jogou bem e foi superada pelo CRB por 3 a 1.

“Vínhamos numa sequência positiva, mas temos que pegar o jogo contra o CRB, ver tudo que aconteceu, treinar coisas que não treinamos com essa maratona de jogos e reavivar uma competição interna entre os jogadores”, disse o técnico Eduardo Barroca.

Com altos e baixos, o time ainda se configura por ter uma boa performance como visitante, mas péssimos números como mandante. Ao todo, são apenas duas vitórias em seis jogos, além de quatro derrotas, o que leva o Alvinegro a ter apenas 33% de aproveitamento atuando em casa na competição nacional.

A situação também preocupa o elenco do Vovô, que tem ciência que precisa melhorar a performance. Após a partida diante do CRB, o meio-campista Guilherme Castilho lamentou a nova derrota em casa.

“Não tem muito o que falar [...] Agora é trabalhar, a gente tem um folga para voltar melhor. É melhorar nosso retrospecto em casa e alcançar logo o G-4”, disse.

A folga citada pelo meia é o intervalo sem jogos devido a Data FIFA. O Alvinegro de Porangabuçu passará 14 dias sem entrar em campo e terá tempo suficiente para ajustar os erros evidentes na equipe. A defesa, por exemplo, deve ser ajustada.

Em doze rodadas, o Ceará sofreu mais gols do que marcou: 16 x 15. Para um time que é postulante ao acesso, o número não é nada bom. Lesões e suspensões vem atrapalhando o setor, mas o desempenho de alguns jogadores também vem sendo baixo.