Presidente do Ceará se emociona ao relembrar tri conquistado em Recife: "Passou um filme"

O dirigente narrou os seus passos nos bastidores da decisão: barrado no acesso ao gramado, ligação para a mãe e a esposa, ameaça de torcedor e euforia com o título

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, deu detalhes da emoção vivida na Ilha do Retiro, em Recife, na conquista do tri da Copa do Nordeste. Em entrevista exclusiva para as Páginas Azuis do O POVO, o dirigente narrou os seus passos nos bastidores da decisão: barrado no acesso ao gramado, ligação para a mãe e a esposa, ameaça de torcedor e euforia com o título.

A final contra o Sport era a segunda disputada pelo Ceará desde que João Paulo Silva foi eleito, num intervalo de menos de um mês. Na primeira decisão, esta válida pelo Campeonato Cearense, o Vovô não conseguiu impedir o penta do maior rival Fortaleza, embora tenha deixado uma boa impressão em campo e ganhado o reconhecimento do torcedor.

Às vésperas do embate decisivo, o clima era de tensão em meio à escolha da diretoria de trocar de treinador, demitindo Gustavo Morínigo e contratando Eduardo Barroca. A perda de mais um título combinada com a insatisfação inicial pela mudança de comando aumentaria a pressão no Porangabuçu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ali passou um filme de muitas coisas na minha cabeça, de tudo na minha vida. 'Estou disputando meu segundo título em pouco tempo, eu não vou perder'. A palavra tem poder. Existe uma coisa na vida da gente e das instituições que é a crença limitante. As crenças têm que ser quebradas. Eu sabia que, naquele dia, a gente ia ser campeão, não sabia como, mas tinha esse sentimento. Eu desci para o vestiário no intervalo do jogo muito mal. Não queria pensar no amanhã, queria pensar naquele momento. A gente precisava desse título até para aqueles 3 mil torcedores que saíram daqui para ir a Recife, que gastaram, que foram para comemorar. Não achava justo que aquele resultado não fosse nosso", contou João Paulo.

Outro fator de pressão iminente por uma derrota era a manutenção do jejum de títulos do clube que durava três anos. A última taça até então tinha sido conquistada em 2020, na Copa do Nordeste.

No primeiro tempo, o Ceará sofreu bastante, foi dominado e saiu para o intervalo perdendo por 1 a 0. O presidente alvinegro aproveitou a pausa do jogo para ir até o vestiário.

"O clima (no vestiário) era de tentar tranquilizar. Alguns jogadores entraram nervosos, sentiram a temperatura do jogo. No segundo tempo, tivemos um equilíbrio maior na partida. Foi uma final digna entre dois grandes clubes. Aqui nós poderíamos ter feito resultado muito maior. E o Sport poderia ter feito isso na Ilha do Retiro", lembrou o dirigente.

"A decisão mais justa foi nos pênaltis. Por que falo da crença limitante? O Ceará vinha de cinco competições perdendo nos pênaltis. Eu pensei, botei na minha cabeça que a gente não ia perder. Fiquei muito mais feliz pela alegria que a torcida passou a ter ao comemorar o título, principalmente as pessoas que estavam ali. Todo mundo estava querendo muito esse título. O que deixa na história são títulos. O futebol, infelizmente, é ingrato. O que te deixa na história são títulos. Eu sabia que dali a gente iria sair tricampeão", completou.

EMOÇÃO NOS PÊNALTIS E CEARÁ TRICAMPEÃO

O fim do tempo regulamentar, com o placar de 1 a 0 a favor do Sport, confirmou a decisão nos pênaltis. Naquele momento, João Paulo desceu do camarote para ir até o gramado acompanhar do campo as penalidades, mas o acesso não lhe foi concedido.

Ele retornou ao camarote, ligou para as mulheres de sua vida, - Francisca das Chagas Silva e a esposa Katiane Menezes -, e fez preces à Nossa Senhora antes do início das penalidades.

"Assisti bem acima onde estava a torcida do Ceará. Me peguei na Nossa Senhora, liguei para minha mãe, para minha esposa, e eu disse: 'É agora'. E foi, graças a Deus. Engraçado que teve um torcedor que mandou uma mensagem. Alguns descobriram meu número. 'Olha, presidente, se tu não ganhar esse título, tu não sai daqui vivo'. Mas eu sabia que, de uma forma ou de outra, iria dar certo e deu", revelou João Paulo bastante emocionado.



Com Afonso Ribeiro