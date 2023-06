Ceará terá intervalo de duas semanas sem jogos durante Data FIFA

Eduardo Barroca, técnico do Vovô, aproveitará período para ajustar time alvinegro, que briga para entrar no G-4 da Série B

O Ceará vive uma maratona intensa de jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Nos últimos 17 dias, o time entrou em campo cinco vezes pela competição nacional.

Além dos duelos já realizados, a equipe alvinegra ainda disputará mais um confronto neste sábado, 10. Na Arena Castelão, o Vovô recebe o CRB, às 19h30min, pela 12ª rodada.

Sobre o assunto Ceará não perde para o CRB há seis jogos como mandante

Elenco do Ceará se reapresenta no feriado e inicia preparação visando o CRB

Richard fala sobre críticas por falhas: "Não é um jogo que define a minha história"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, a sequência de partidas terá uma paralisação importante durante a Data FIFA, período em que seleções nacionais disputarão amistosos. Após o jogo de amanhã, o Ceará só voltará a campo no dia 25 de junho, diante do Sampaio Corrêa. Ou seja, terá duas semanas livres para treinamento.

O intervalo sem partidas deve ajudar o técnico Eduardo Barroca, que já reconheceu que a equipe ainda está em desenvolvimento. Além disso, o período permitirá que o Alvinegro tenha um “fôlego” a mais para seguir lutando na parte de cima da tabela da Série B.

Atualmente, o Vovô ocupa a sétima posição com 19 pontos somados, um a menos em relação ao quarto colocado, Sport.