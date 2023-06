Ceará não perde para o CRB há seis jogos como mandante

O Ceará entra em campo diante do CRB com retrospecto positivo. Na condição de mandante, o Alvinegro do Porangabuçu soma nove vitórias contra duas do Galo da Praia. Além disso, no Castelão, o Vovô não perde para o time alagoano há seis jogos. As equipes se enfrentam nesta sábado, 10, às 19h30min, no Gigante da Boa Vista, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na condição de mandante, o Vovô enfrentou o Galo da Praia 18 vezes. Destas, o Ceará acumula nove vitórias, sete empates e duas derrotas. Nos últimos seis confrontos entre os times, o Ceará não sabe o que é perder. Foram dois triunfos e quatro placares iguais.



O último revés alvinegro em casa para o CRB foi em 2012. Na ocasião, o Galo da Praia venceu por 2 a 1, pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão. Os gols do triunfo foram anotados por Luiz Paulo e Geovani. Robert balançou as redes para os donos da casa.



No retrospecto geral, o time cearense também leva vantagem. São 14 vitórias do Ceará contra oito do CBR, além de 13 empates.



Veja retrospecto do Ceará como mandante diante do CRB nos últimos seis jogos:



Ceará 5x0 CRB - Nordestão 2014



Ceará 1x1 CRB - Série B 2015



Ceará 1x1 CRB- Série B 2016



Ceará 1x0 CRB- Série B 2017



Ceará 0x0 CRB- Nordestão 2018



Ceará 0x0 CRB - Nordestão 2022