Elenco do Ceará se reapresenta no feriado e inicia preparação visando o CRB

O feriado em Porangabuçu foi de trabalho para os atletas do Ceará. Já de olho no CRB, próximo adversário do clube na Série B do Brasileiro, o elenco do Vovô se reapresentou na sede e iniciou os trabalhos preparativos para o importante duelo.

Os atletas que jogaram por mais de 45 minutos na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, na última terça-feira, 6, fizeram um trabalho regenerativo e, em seguida, deram voltas ao redor do campo principal de Carlos de Alencar Pinto.

Sobre o assunto Richard fala sobre críticas por falhas: "Não é um jogo que define a minha história"

Richard diz que desempenho do Ceará como mandante tem "incomodado bastante"

Castilho rechaça polêmica em postagem de Luvannor e mira chegar ao G-4 da Série B

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os demais atletas do elenco realizaram um trabalho tático de ataque contra defesa sob a supervisão do treinador Eduardo Barroca. Na parte final da atividade com bola, a comissão técnica do Alvinegro de Porangabuçu organizou um treinamento de finalização.

Luiz Otávio, que se recupera de lesão, apareceu no campo para fazer um trabalho físico separado. A mesma situação ocorreu com Lucas Ribeiro, que será devolvido do empréstimo ao Hoffenheim, da Alemanha, assim que estiver totalmente recuperado clinicamente. Michel Macedo e Formiga seguem no DM e não apareceram no treinamento.

Com informações de Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.