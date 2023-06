Ceará possui a 2ª melhor campanha da Série B como visitante

Como visitante, o Ceará é o segundo melhor time da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao lado do Vitória, o Alvinegro de Porangabuçu possui 66,67% de aproveitamento no torneio atuando longe dos seus domínios.

Em cinco jogos distante da capital cearense, o Vovô venceu três partidas, empatou e perdeu apenas um. A derrota aconteceu justamente na estreia, diante do Ituano, no dia 14 de abril. Naquela oportunidade, o alvinegro sofreu um revés por 2 a 0 para o time paulista.

Esse fator serve de motivação para os comandados de Eduardo Barroca, já que nesta terça-feira, 6, às 21h30, enfrenta o Atlético-GO, fora de casa, pela 11ª rodada da Série B.

Confira os jogos do Ceará fora de casa