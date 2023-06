Na vitória diante da Chapecoense, Ceará voltou a marcar de falta após mais de um ano

A última vez que o Alvinegro de Porangabuçu balançou as redes dessa maneira foi ainda em 2022, pela Copa do Brasil, contra a Tombense-MG

A vitória do Ceará diante da Chapecoense, nesta sexta-feira, 2, na Arena Castelão, por 2 a 0, foi iniciada com um golaço do meia Jean Carlos, ainda no primeiro tempo. Esse gol quebrou um jejum incômodo em Porangabuçu: não balançar as redes de falta desde abril de 2022.

A última vez que um tento do Vovô foi anotado dessa forma havia sido no confronto contra a Tombense-MG, válido pela Copa do Brasil, no dia 20 de abril do ano passado. Naquela oportunidade, Vina foi o autor. O jogo acabou 2 a 0 para o Alvinegro de Porangabuçu. Desde então, foi 1 ano e 1 mês de tabu.

Nesse período, o camisa 29 chegou a marcar de média distância, porém, a batida foi realizada em dois toques. O fato ocorreu sobre o Avaí, pela 18ª rodada da Série A do Brasileiro 2022. Na ocasião, o time venceu por 1 a 0

Jean chegou ao sexto gol com a camisa alvinegra. Na temporada, já são 26 jogos e duas assistências. O atleta ganhou espaço com a chegada de Eduardo Barroca e vem se consolidando como titular no meio de campo do escrete preto-e-branco ao lado de Richardson, WIllian Maranhão e Chay.