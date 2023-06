Barroca tem poucas opções para montar defesa do Ceará contra a Chapecoense

As opções que o técnico Eduardo Barroca terá para montar a defesa do Ceará, para encarar a Chapecoense, amanhã, pela Série B do Brasileiro estão bem reduzidas. Na véspera do duelo, apenas dois zagueiros têm condições garantidas de jogo.

Tratam-se de David Ricardo e Léo Santos, que não possuem lesão ou suspensão a cumprir. Os demais jogadores da posição, no entanto, têm empecilhos. A começar por Tiago Pagnussat, que trata um estiramento na panturrilha direita, mas foi apenado com suspensão pelo STJD na terça-feira, 30, e mesmo que ganhe condição física, está impedido de jogar.

Por suspensão, também está de fora o zagueiro Gabriel Lacerda. Ele tomou o terceiro cartão amarelo contra o Novorizontino, no último domingo, e completou a sequência de três.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O veterano Luiz Otávio é tratado como dúvida. Ele precisou deixar o gramado antes do fim da partida anterior, com dores na coxa e na coletiva pós-jogo, Barroca afirmou que o jogador havia se lesionado. No treino de apronto, marcado para a tarde de hoje, será possível observar se o defensor vai a campo, trabalhar normalmente, ou será mais um desfalque.

Por conta das baixas por lesão, o jovem Jonathan, de 19 anos, que joga na base alvinegra, subiu para completar os treinos, mas pode acabar sendo relacionado, caso o Vovô conte apenas com dois atletas da posição. Barroca não tem improvisado jogadores de outras posições na zaga, o que significa que ele não deve fazer adaptações na defesa alvinegra.

Aliás, ampliando o conceito de defesa para a primeira linha do Alvinegro, um outro desfalque pode pintar na lateral-direita. Caíque vem sentindo desgaste pela sequência de jogos e não será estranho se ele for poupado. Caso aconteça, Walery assume a vaga naquele lado.

O também lateral-direito Michel Macedo tem alguma chance de voltar a ser opção ainda nesta semana, mas o correto é que ele fique à disposição mesmo somente na semana que vem. Da primeira linha, considerada titular, somente o lateral-esquerdo Danilo Barcelos parece garantido.

No gol, há chance de Barroca fazer uma troca e reconduzir Bruno Ferreira à titularidade. O retorno de Richard não foi acompanhado de uma boa performance e a posição está aberta, esperando alguém se firmar.

Contra a Chapecoense, o Vovô voltará a ter torcida geral na arquibancada do Castelão. O time conseguiu liberação junto ao STJD e abriu venda de ingressos recentemente, mas já conta com público antecipado de mais 17 mil.