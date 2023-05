Tiago Pagnussat é suspenso por dois jogos devido a expulsão na 2ª rodada da Série B

O zagueiro já vinha sendo desfalque do Alvinegro de Porangabuçu devido a estiramento muscular na panturrilha direita

O zagueiro do Ceará, Tiago Pagnussat foi suspenso por dois jogos devido a expulsão na partida contra o Guarani-SP, na 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, quando o Vovô foi derrotado por 3 a 0, no estádio Presidente Vargas. Naquela oportunidade, o defensor foi expulso após acertar uma cotovelada em atleta da equipe paulista.

Desses duelos, o camisa 3 já cumpriu um, diante do ABC, pela 3ª rodada da competição. Com isso, estará de fora contra Chapecoense-SC, na sexta-feira, 2, às 19h, na Arena Castelão.



Sobre o assunto Com público exclusivo de mulheres, crianças e PCDs, Ceará não registra cadeiras quebradas no Castelão

Ceará é liberado para receber público geral na Série B, já contra a Chape

Vitor Gabriel nega indiretas ao Ceará em postagens polêmicas: "Foi sobre minha vida pessoal"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De qualquer forma, Tiago já vinha sendo desfalque do Alvinegro de Porangabuçu por um estiramento muscular na panturrilha direita.

Na temporada, já entrou em campo por 24 oportunidades e marcou um gol.