Nicolas e Vitor Gabriel participarão juntos de coletiva no Ceará

Nicolas e Vitor Gabriel, centroavantes do Ceará, participarão de coletiva com a imprensa juntos nesta terça-feira, 30. O clube divulgou a participação da dupla um dia após a derrota para o Novorizontino, quando torcedores passaram a especular um possível conflito interno entre os dois.

Na partida, Nicolas foi titular e substituído para a entrada de Vitor Gabriel no segundo tempo. No momento da substituição, os dois atletas não se cumprimentaram. O gesto foi suficiente para que torcedores iniciassem uma especulação nas redes sociais.

Há cinco dias, Nicolas participou do programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, e comentou sobre a possibilidade de atuar junto com Vitor Gabriel no ataque titular do Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Eu não vejo problema algum. O Vitor é um excelente profissional, vinha fazendo seu trabalho, muito bem feito também. Acho que quem ganha com tudo isso é o Ceará”, afirmou o camisa 9.

“Se o professor optar por jogar com dois centroavantes, eu tenho certeza de que a gente, como atleta, como profissional, daria o nosso melhor”, completou.

Assista à entrevista de Nicolas no Esportes do POVO: