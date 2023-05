Com público total liberado, Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra Chapecoense

Será a primeira partida do Vovô com a presença total de público na Série B desta temporada. Mulheres, crianças e PCDs podem trocar o ingresso por produtos de higiene pessoal

Após conseguir permutar o restante da punição que tinha junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por doações financeiras a instituições de caridade e ter a liberação do público total, o Ceará iniciou as vendas de ingresso para o duelo contra a Chapecoense, que acontece na sexta-feira, 2 de junho, às 19 horas, na Arena Castelão.

Os ingressos possuem valores a partir de 20 reais. Para mulheres, crianças (até 12 anos) e PCDs (Pessoas com Deficiência), segue valendo a iniciativa da troca de produtos de higiene por ingresso, que inclui cremes e loções para a pele, sabonete líquido, shampoos, condicionadores, escovas mais creme dental, talcos, lenços umedecidos, pomadas anti assaduras ou fraldas geriátricas.

O duelo contra a Chapecoense será o primeiro em que o Vovô contará com público total na Série B de 2023. Na última partida, contra o Novorizontino, a equipe atuou diante de 37 mil pessoas, mas com exclusividade para mulheres, crianças e PCDs - sendo este o maior público do futebol brasileiro na temporada neste formato.

Valores dos ingressos para Ceará x Chapecoense: