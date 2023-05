Após derrota, Barroca chama atenção para físico do Ceará: "Não tivemos força"

O Ceará sofreu a terceira derrota como mandante na Série B. Neste domingo, 28, o Vovô foi superado pelo Novorizontino com o placar de 3 a 0, na Arena Castelão, em jogo que marcou o retorno dos torcedores alvinegros ao estádio, porém, só com mulheres, crianças e PcD.

Eduardo Barroca, técnico do time de Porangabuçu, exaltou o momento vivido e destacou o apoio vindo das arquibancadas: “A experiência que eu tive aqui, reviveu um sentimento importante de se manter vivo dentro dos profissionais do futebol. Foi muito bonito o que aconteceu do início ao fim, mesmo com todas adversidades, mesmo não jogando bem e perdendo o jogo, fomos apoiados o tempo todo”, enfatizou o comandante.

Tratando do duelo no campo de jogo, o Alvinegro de Porangabuçu deixou a desejar. Barroca, no entanto, atribuiu a parte física com um dos fatores para o resultado: “Viemos de dois jogos fora de casa extremamente desgastantes. Em toda minha carreira, eu nunca comandei uma equipe tão desgastada à beira do campo. Além do mérito do Novorizontino, nós não tivemos força. Terminamos o jogo com Erick, Chay e Jean Carlos sem condições de permanecer em campo. Teoricamente, terminamos com sete jogadores de linha em boas condições de terminar o jogo”, pontuou o treinador.

O time tinha a chance de chegar aos G-4 da competição em caso de vitória. Agora, de momento, fica na 10ª posição do certame com 13 pontos. Na próxima rodada, novamente em seus domínios, recebe a Chapecoense-SC, na sexta-feira, 2, às 19h. A data marca o aniversário do clube.