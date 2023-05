Com público de mulheres, crianças e PCDs, Ceará recebe mais de 37 mil pessoas no Castelão; veja imagens

A partida diante do Novorizontino deste domingo, 28, foi simbólica para o Ceará e sua torcida, maesmo com a derrota por 3 a 0. Afinal, após quase um mês, o Alvinegro de Porangabuçu reencontra seu torcedor. Porém, devido a punição do STJD, somente mulheres, crianças e PcD puderam entrar no Castelão. Mesmo assim, a festa foi garantida.

Desde antes da partida, nos arredores do estádio, o clima já era festivo e de muita expectativa. Dentro da praça esportiva, o público apoiou o Vovô a partir do apito inicial, entoando músicas que são cantadas nos jogos do alvinegro.

Ao todo, 37.545 pessoas se fizeram presentes. A última parcial divulgada pelo clube já contabilizava mais de 28 mil.